Lazio, i dubbi di Mattei: "Quali garanzie ha dato il club a Sarri?"

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del tema caldo in casa Lazio: chi sarà il nuovo allenatore. In merito alla possibilità a sedersi sulla panchina biancoceleste, il giornalista non ha nascosto i propri dubbi: "Io francamente non capisco bene su quali basi si concretizzerebbe il progetto della Lazio con Sarri. Fabiani, ieri, ha detto che si prosegue con la linea dei giovani, parla di big che saranno confermati, anche se aggiunge che uno andrà via e che alcuni elementi che non servono andranno via. Non riesco ad inquadrare la strategia e che tipo di garanzie sono state offerte a Sarri. I giovani possono essere bravi o scarsi, il futuro di alcuni giocatori importanti è in bilico e no? Aspetto di capire, ma non riesco ad avere certezze sul futuro della Lazio".

