Lazio, Oddi: "Sarri ha l'esperienza giusta. Baroni? Mi ha fatto sperare..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato dell'imminente addio di Baroni e della possibilità di vedere un ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio.

“Mi dispiace per Baroni, almeno per qualche mese, anzi, per tutto il girone di andata,mi aveva fatto sperare in grandi risultati. Poi è ovvio che quando i risultati non arrivano più qualcosa deve cambiare e la società guarda oltre. Chiaramente sono andate male le gare in casa, bastava poco per e centrare un posto utile per giocare in Europa il prossimo anno".

"Sarri? Non ha bisogno di presentazioni. Conosce la Lazio, è stato qui, ha esperienza. Il suo ritorno è sicuramente molto più positivo del possibile arrivo di Gattuso, che è stato un grande calciatore ma che sarebbe un esordiente in questo constesto, alla Lazio".

"Sarri andò via da solo, non è stato esonerato. La sua esperienza, al di là del fatto che fa giocare bene la squadra, è molto importante in una società come la Lazio”.

