Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: possibili incroci e derby solo in finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato sorteggiato, non appena terminato il campionato di Serie A Enilive, il tabellone della Coppa Italia del prossimo anno. La Lazio, arrivata settima in classifica, sarà testa di serie numero 8, in virtù anche della vittoria del Bologna terminato nono in classifica. Per i biancocelesti possibile l’ottavo di finale in casa contro il Milan, dopodiché possibile un quarto di finale a Bologna contro i detentori del trofeo. In semifinale, eventualmente, una tra Atalanta e Juventus, il tutto a meno di eventuali sorprese. Possibile, infine, solo in finale, un derby contro la Roma.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE