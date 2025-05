Lazio, gerarchie da riscrivere: si riapre la sfida tra Provedel e Mandas

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni a breve non sarà più il tecnico della Lazio e con lui se ne andranno anche le vecchie gerarchie. Le nuove, a prescindere da chi siederà sulla panchina, saranno tutte da riscrivere. Dunque, si riapre la sfida tra Provedel e Mandas. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’italiano ha iniziato la stagione da numero confermandosi dopo quanto fatto nei due anni precedenti in cui era riuscito, tra le altre cose, a stabilire il record di clean sheet in un singolo campionato della storia del club. I primi problemi sono arrivati con l’infortunio alla caviglia in coincidenza delle dimissioni di Sarri, un incidente che, come era successo a lui, ha spianato la strada al greco. Quest’ultimo ha saputo sfruttare alla grande l’opportunità, facendo vedere tutte le sue qualità e così nel momento in cui il friulano ha mostrato qualche incertezza di troppo, ne ha approfittato guadagnandosi poi a piccoli passi sempre più spazio fino al completo sorpasso nella parte finale del campionato.

A stagione conclusa, riferisce il quotidiano, Provedel ha disputato 32 partite complessive e subito 44 gol. Mandas invece, ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni incassando 19 reti. Entrambi hanno chiuso in sei occasioni con la porta inviolata. Numeri che propendono leggermente verso il greco. L’addio di Baroni però rimetterò tutto nuovamente in discussione azzerando i numeri. Dipenderà tutto dalle impressioni che forniranno in allenamento al nuovo tecnico.

