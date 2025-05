De Vrij, Parolo torna su Lazio - Inter del 2018: "Non voleva giocare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Marco Parolo è tornato a parlare di Stefan De Vrij, suo ex compagno alla Lazio, e dell'episodio che ne ha cambiato per sempre la sua storia con i colori biancocelesti: il rigore su Mauro Icardi che cambiò la partita in favore dei nerazzurri, i quali poi si qualificarono in Champions League grazie alla vittoria dell'Olimpico. Ecco di seguito le sue parole:

"È una persona che in una squadra come l'Inter devi sempre tenere dentro, perché poi ha capito qual è il suo spazio, si è ritagliato il suo spazio. E un altro aneddoto su Stefan è la famosa partita Lazio-Inter, dove la cosa che mi spiace tantissimo è come la Lazio, i tifosi, hanno accusato Stefan di quella partita. Però dall'altra parte c'è stata una settimana veramente difficile per lui. Lui fa una partita fantastica la settimana prima a Crotone. Lui voleva assolutamente chiuderla lì. Il problema è che noi pareggiamo. Sapeva la difficoltà a cui sarebbe andato incontro. Lui inizia la settimana e non vuole mai giocare. Parla con me e dice 'Marco, io con tutto il bene che vi voglio, ma sono in enorme difficoltà. Cambia totalmente la mia carriera l'anno prossimo. Per tutto il bene che voglio alla Lazio, ma ho anche la mia di carriera'. Lui non voleva assolutamente giocarla. Poi perché è un buono, si mette a disposizione. Era chiaro che non fosse al cento per cento, non ha mai fatto una scivolata sbagliata in area di rigore in tutta la sua carriera. La fa su Icardi. Mentalmente può capitare, da giocatore io non l'ho mai accusato. Dopo la partita avevo organizzato una cena di saluti con tutti i compagni, eravamo in pochi, c'era delusione, c'era amarezza. Però c'era il riconoscere da parte mia quello che era stato il valore suo. Sapevo che lui c'era rimasto male. Lui come uomo e come ragazzo è stato fantastico. Mi è spiaciuto che non tutti fossero presenti perché si meritava di chiudere con una festa".

