Lazio, Pedro ritrova Messi e Suarez: era sugli spalti a vedere l'Inter Miami

Il campionato è finito, il 'rompete le righe' ha liberato i giocatori che ora possono staccare la spina prima di pensare alla prossima stagione. Il futuro di molti giocatori della Lazio è ancora tutto da scrivere, uno su tutti Pedro. L'ex Blaugrana ha il contratto in scadenza a giugno 2025, nelle scorse settimane è sembrato esserci unione d'intenti sul proseguire ancora in biancoceleste. La società era propensa a rinnovarlo, lui era propenso a rimanere, bisogna capire se il finale di stagione ha cambiato le carte in tavola ma non c'è nulla che suggerisce un cambiamento in tal senso.

Prima di pensare al futuro, Pedro è partito per gli USA. Infatti, poche ore fa si trovava sugli spalti del Lockhart Stadium a seguire l'Inter Miami dei suoi ex compagni Lionel Messi e Luis Suarez. Lo spagnolo ha anche portato fortuna ai due, i quali sono stati decisivi entrambi con una doppietta nel 4-2 finale contro il Montreal.

