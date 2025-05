Lazio, Giordano: "L'arrivo di Sarri? A questa rosa manca..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha commentato la stagione della Lazio e la composizione della rosa davanti a un possibile di Maurizio Sarri in panchina.

"Per come è finita alla Lazio gli darei un 6 perché è finita male in Europa e in campionato, ma la stagione è stata di livello e quindi nel complesso gli darei un 7. C'è la delusione di non aver acciuffato niente, ma la Lazio è stata sempre protagonista. La Conference non so se avrebbe attenuato la delusione. Se la Roma fosse stata sotto la Lazio la reazione dell'ambiente sarebbe stata più tenue. Questo è il problema di questa città se la rivale arriva sopra non conta nulla di quanto fatto. Il tifoso a mente freddo piò dire che la Lazio forse è andata un gradino più alta del suo livello. Mi meraviglia la società se dovesse esonerare Baroni per il risultato finale".

IL GIOCO SARRISTA IN QUESTA LAZIO - "La Lazio con i giocatori in rosa può giocare sia a 3, sia a 4. Ha giocatori eclettici e ce lo ha detto lo stesso Baroni. Ci sono giocatori 'sarriani', mancherebbe un regista che tocchi molti palloni, che sappia verticalizzare. Alla Lazio quest'anno è mancato del palleggio. A Belahyane piace portare a spasso la palla, che non è la stessa cosa di giocare con i compagni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.