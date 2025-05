Lazio, Abbate sul futuro di Romagnoli: "Ha deciso, sta salutando tutti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radio Laziale il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato del futuro di Romagnoli, dopo l'ultimo aggiornamento apparso sul quotidiano di un suo possibile addio alla Lazio in estate. Questa la sua versione: “Romagnoli? La decisione è stata presa da lui. Ha salutato tutti a Formello, ha fatto anche una cena con lo staff. Ci sono due giocatori molto legati a Sarri, lui e Provedel. Pensavo che le ultime voci potessero placarlo e farlo riflettere un attimo. Ma lui già da una settimana, anche prima del Lecce, ha già iniziato a salutare tutti. Un eventuale ritorno di Sarri non colmerebbe la distanza con la società per le promesse fatte in passato e mai mantenute”.

Al momento, comunque, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sembra che Romagnoli sia intenzione a rispettare il suo contratto senza fare pressione per andare via, visto anche il suo profondo legame con la Lazio. La decisione, però, spetta alla società, che senza coppe il prossimo anno potrebbe abbassare ancora di più il monte ingaggi, 'sacrificando' quindi uno stipendio importante come il suo. Molto passerà anche dalla scelta del prossimo allenatore.

