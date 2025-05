Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Romagnoli via: ha salutato tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con la stagione finita senza il raggiungimento della qualificazione alle prossime coppe europee e con il cambio di allenatore era chiaro e prevedibile che qualcosa sarebbe cambiato a breve. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero però, ad avere le valigie pronte sarebbe anche uno dei senatori più amati dallo spogliatoio, Alessio Romagnoli.

Secondo il quotidiano, il difensore (con il secondo ingaggio più alto della rosa, di 3 milioni), sta per lasciare Formello e avrebbe addirittura già salutato tutti dopo il ko col Lecce. Per lui niente rinnovo di contratto, con interessamenti da parte di club di Premier e Arabia Saudita. Lotito lo valuta almeno 10 milioni di euro. Attenzione però perché, aggiungiamo noi, un eventuale arrivo di Sarri cambierebbe le carte in tavola e l'ex Milan potrebbe restare diventando un pilastro della seconda Lazio del Comandante.

