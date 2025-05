Lazio, Sarri prepara il ritorno: scelto lo staff per ripartire in biancoceleste

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Sarri alla Lazio è ormai più di una suggestione. Nonostante dall'incontro a cena di ieri sera tra l'entourage del tecnico e Fabiani non sia ancora emersa un'intesa totale, lo stesso ds ha lasciato trasparire un cauto ottimismo riguardo una conclusione positiva della trattativa.

Secondo Il Messaggero, in attesa dell'accordo definitivo, Sarri avrebbe già pre-allertato quello che sarebbe il suo staff tecnico in biancoceleste. Nonostante Fabiani abbia portato Grassadonia, tecnico della Women, alla cena, Mau ha deciso da tempo che il suo vice sarà Ianni e non cambierà idea. Gli altri membri saranno Pasqui, Losi, Nenci e Ranzato, ai quali potrebbero essere aggiunti altri 1-2 elementi, soprattutto se il match analyst Allavena dovesse raggiungere Tare al Milan.

Gli ultimi dettagli per il Sarri-bis devono essere ancora definiti, ma Mau ha già pronto il suo team per risollevare le sorti della Lazio.

