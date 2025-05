Neymar incerto sul futuro al Santos: “Deciderò dopo il 12 giugno”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno di Neymar al Santos, tra entusiasmo e incertezze, continua ad essere al centro dell'attenzione. Dopo i vari infortuni, Neymar ha gà giocato due partite: nella prima è arrivata l'eliminazione dalla Coppa del Brasile contro il CRB, nella seconda una vittoria nel Brasileirao contro il Vitoria. Intervistato durante l’intervallo dell’amichevole contro il Red Bull Leipzig, in cui è partito titolare senza lasciare il segno, il fuoriclasse brasiliano ha dichiarato apertamente di non avere ancora deciso se rinnoverà il contratto con il club paulista, in scadenza il 30 giugno.

“Non lo so ancora. Risponderò a tutte queste domande solo dopo la partita del 12. Fino ad allora non parlerò più di questo. L’ho già detto: ci sto ancora pensando. Chiedermelo di nuovo tra tre giorni non servirà a nulla, la risposta sarà la stessa. Prenderò una decisione solo dopo il 12 giugno”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.