La Juve soffia Gasperini alla Roma? Le ultime sulla vicenda

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus si guarda intorno. Sfumato il ritorno di Antonio Conte, che resta al Napoli, la dirigenza bianconera si è messa di nuovo in cerca di un nuovo allenatore, visto che Tudor con ogni probabilità lascerà dopo il Mondiale per Club (anche se con la qualificazione alla prossima Champions League si è guadagnato il rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2026). Il suo contratto può essere rescisso da parte della Vecchia Signora pagando una penale di un milione di euro.

Tra i possibili sostituti del croato c'è anche e soprattutto Gian Piero Gasperini, ormai sempre più sicuro di dire addio all'Atalanta. Sul tecnico, però, è in forte pressing la Roma che l'ha incontrato ieri a Firenze. Il colloquio tra le parti è stato tutto sommato positivo, ma non pienamente convincente. Non si è arrivati a un accordo totale, quindi. E il tecnico si è preso qualche giorno per riflettere prima di dare la risposta definitiva. Da qui arriva l'inserimento della Juventus, che nonostante i tempi strettissimi lo avrebbe già chiamato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.