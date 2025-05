Calciomercato Lazio | Brugge, Jutglà: "Voglio andare in un club che creda in me"

TUTTOmercatoWEB.com

Ferran Jutglà è sempre più vicino a lasciare il Club Brugge. In scadenza a giugno 2026, lo spagnolo è stato accostato al Girona e alla Lazio, come successo tra l'altro nell'estate del 2023. A margine dell'amichevole vinta dalla Catalogna contro il Costa Rica, l'attaccante ha parlato proprio del suo futuro. Di seguito le sue parole riprese da FootBoom.

"Sono in Belgio da tre anni e, anche se ho ancora un anno di contratto, non si può mai sapere. Mi piacerebbe vivere una nuova avventura in Spagna. Non si è vista alcuna offerta finora; la stagione è appena finita, vedremo cosa succederà più avanti. Il Girona? Mi piace il calcio che praticano, ma da qui a dire che succederà davvero, è tutto ipotetico e non ci ho pensato seriamente. So solo che voglio entrare in un club che creda in me per fare un passo avanti nella mia carriera professionale".