Ex Lazio | Muslera lascia il Galatasaray: il saluto del club turco - FOTO

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Muslera lascia il Galatasaray. L'addio era nell'aria, ma adesso è ufficiale. Il club di Istanbul, attraverso un post su Instagram, ha salutato l'ex portiere della Lazio con un lungo messaggio:

"Grazie Muslera. Quando sei arrivato 14 anni fa, eravamo ancora giovani. Eri nella nostra porta, eravamo davanti allo schermo... Ci facevi dire 'oh' ad ogni salvataggio, ci fidavamo di te in ogni partita. Oggi ringraziamo una leggenda che ci ha accompagnato per 14 anni della nostra vita, dalla nostra infanzia alla nostra giovinezza. 8 Super League, 6 Supercoppe, 5 Coppe di Turchia... Hai vinto 19 trofei con i colori giallorossi. Mentre ha vinto il campionato nella prima stagione in cui sei arrivato, fortunatamente sei anche andato via con dei trofei. Passano gli anni ma non cambia nulla... Sei stato molto più di un portiere nella storia del Galatasaray. Ci hai insegnato non solo le parate, ma anche il carattere, l'appartenenza e la lealtà. Siamo cresciuti con te, Muslera. Eri sempre in campo nelle gioie e nei dolori. A volte hai alzato il pugno in aria, a volte abbiamo pianto con te. Hai dato il tuo cuore al Galatasaray e noi ti abbiamo riservato l'angolo più bello del nostro cuore. Oggi ti salutiamo con dei trofei. Ma sappi che il trofeo più grande che hai vinto è il tuo posto nei nostri cuori. Quei momenti, quella voce che è rimasta impressa nella memoria di una generazione... Con noi per sempre! Siamo felici che tu sia venuto, siamo felici che tu sia diventato un tifoso del Galatasaray. Che la tua strada sia sempre aperta, che il tuo cuore sia sempre con noi...Grazie, leggenda. Grazie, ultimo capitano del Florya, Fernando Muslera!".

