Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Occhi su Jutglà per l'attacco"

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - È arrivato il momento di lasciare il Brugge per Ferran Jutglà. Visto il contratto dell'attaccante in scadenza a giugno 2026, il club belga si è deciso a lasciarlo partire. Come riportato dal portale spagnolo Estadio Deportivo, su di lui è forte l'interesse del Girona, a caccia di un rinforzo offensivo in vista delle possibili cessioni di Abel Ruiz e Miovski.

In corsa, però, ci sarebbe anche la Lazio. Il classe '99 era già finito nel mirino della società biancoceleste nell'estate del 2023, quando c'era Sarri in panchina. Ora può tornare di moda, visto anche il possibile ritorno a Formello del tecnico. La valutazione di Jutglà attualmente si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, data la possibilità di andare via a zero il prossimo anno.

