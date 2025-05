Lazio | Sarri rimane la prima scelta, sondato anche Italiano. Fiorentina su Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a cambiare allenatore. La prima scelta è il ritorno di Maurizio Sarri: Lotito e Fabiani lo vogliono, i tifosi pure. L'unico dubbioso sembra proprio il tecnico: il problema non è economico, è il voler conferme, sostegno e appoggio da parte della società e della squadra. La Lazio dovrà competere con le altre big che si stanno separando dai propri tecnici, specialmente con l'Atalanta. La Dea, per sostituire Gasperini, ormai vicino alla chiusura con la Roma, ha in mente uno tra Thiago Motta, Palladino e proprio Sarri.

Per quanto riguarda la panchina della Lazio, invece, Repubblica svela un retroscena: il presidente Lotito aveva fatto un sondaggio per Vincenzo Italiano, ma il tecnico ha deciso di rimanere al Bologna. C'è stato un contatto con l'Hajduk Spalato per Gattuso e un altro nome che sta prendendo quota è quello di Sergio Conceiçao, ma il preferito rimane sempre Sarri. Un altro punto a favore del comandante è il ritiro estivo, che per la prima volta si svolgerà a Formello: farà caldo, è vero, ma non ci saranno distrazioni. Nel frattempo, Baroni è sempre più prossimo all'addio e, oltre al Torino, su di lui c'è anche la Fiorentina, ormai orfana di Palladino.

