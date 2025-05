Inter, Sacchi: "Servirà una squadra offensiva. Se riguardate la gara con la Lazio..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

In un'intervista rilasciata a Libero, Arrigo Sacchi si è proiettato alla finale di Champions League tra Inter e PSG. L'ex allenatore del Milan ha esortato la squadra di Inzaghi a proporre un calcio offensivo, senza arretrare, prendendo come esempio da non ripetere la gara disputata dai nerazzurri contro Lazio.

"Inzaghi? È molto bravo ed è migliorato parecchio, sta crescendo, ma deve fare attenzione ad alcuni dettagli. Prima di tutto deve fare coraggio alla squadra e ai giocatori, che non devono entrare in campo con la paura. Poi, contro il Bayern e il Barcellona, ho visto alcune volte 7-8 giocatori nella propria area difensiva. Così si rischia. I calciatori non devono arretrare, anche se hanno segnato uno o due gol. Se danno spazio al PSG sono guai".

"Simone ha cercato di far imporre alla propria squadra il dominio del gioco ma, a volte, l’Inter è caduta in errori del passato. Non è stata offensiva per tutti i 90-95 minuti come lo dovrebbe essere una squadra del genere. Riguardate la partita contro la Lazio e avrete una risposta alle mie parole".

