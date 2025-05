Calciomercato Lazio | Fiorentina, l'addio di Palladino allontana Cataldi: riscatto in dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le dimissioni di Palladino alla Fiorentina hanno scosso il campionato italiano. Non solo per la società viola, ora costretta a trovare un nuovo allenatore. Ma anche per il resto della Serie A, invischiata nel valzer delle panchine. In casa Lazio, oltre all'ipotesi di un possibile ritorno di Maurizio Sarri, con la Fiorentina c'è in ballo il riscatto di Danilo Cataldi.

L'estate scorsa il centrocampista si è trasferito a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Con Palladino sarebbe rimasto sicuramente; invece ora il discorso è diverso, visto che la sua permanenza sarà decisa solo al momento dell'arrivo del nuovo tecnico, come riportato da La Nazione. Dalla certezza al dubbio: il futuro di Cataldi torna in ballo, in attesa che la situazione si stabilizzi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.