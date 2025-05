Lazio, i centrocampisti difensivi più influenti secondo il CIES: un biancoceleste in top 10

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

L'Osservatorio Calcistico del CIES ha stilato l'elenco dei calciatori più "influenti" dell'ultima stagione. Per realizzarlo, oltre a fattori come minuti giocati e risultati ottenuti, sono state prese in considerazione sei caratteristiche diverse: gioco aereo, difesa del territorio, distribuzione (passaggi), dribbling, creazione di occasioni e finalizzazione. Tenendo conto di queste sei macro aree del gioco, sono state stilate sei classifiche differenti per sei macro-ruoli: difensore centrale, terzino/esterno, centrocampista difensivo, centrocampista offensivo, ala e centravanti.

L'elenco dei 10 centrocampisti difensivi più influenti è guidato da Pedri con un indice di 98.7, ma nella lista c'è spazio anche per un biancoceleste. Matteo Guendouzi, infatti, occupa il decimo posto di questa speciale classifica con un indice di 88.1, subito sotto Ederson dell'Atalanta (88.3).

