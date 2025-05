WOMEN | D'Auria: "Alla Lazio sono cresciuta, spero di continuare". E su Grassadonia...

Federica D'Auria, giocatrice della Lazio Women in prestito dalla Juve, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di LFootball. Il difensore, prima di ripercorrere la stagione in biancoceleste, ha tenuto a sottolineare: "La Lazio è una società che investe fortemente sul femminile e di questo gli va dato atto, inoltre Formello è uno dei centri sportivi migliori in circolazione. Abbiamo tutto a disposizione fra campi per allenarci, palestre e piscine per fare attività fisica, oltre a aree relax".

STAGIONE - "Ho vissuto alla Lazio una stagione bella e intensa. D’altronde è stato il mio primo vero approccio con la Serie A quindi ci ho messo un po’ a carburare e a integrarmi ma nel momento in cui sono entrata a pieno regime nel vivo della squadra posso dire senza dubbio che le cose sono andate molto bene e abbiamo chiuso nel migliore dei modi possibili con una salvezza agevole. Sono cresciuta tanto qui a Roma. I presupposti per continuare insieme ci sono tutti, vedremo”.

GRASSADONIA - "Il mister è stata una scoperta meravigliosa - ha raccontato la giocatrice - ha una passione incredibile e pretende sempre il 100%, la cosa bella è che riesce a fare in modo che tutte noi ci esprimiamo al massimo delle nostre potenzialità. Mi sento molto più forte e matura grazie a lui. Sul piano tattico ci ha portato un sistema di gioco basato sul possesso palla, gli allenamenti sono molto più intensi rispetto a quelli che vivevo prima. È un tecnico molto innovativo”.

NAZIONALE - “Vestire la maglia azzurra è un sogno che avevo si da bambina, non mi aspettavo onestamente che riuscissi a esordire così presto. Darò sempre il mio meglio per rimanere nel giro delle convocazioni, anche in allenamento con il ct Soncin e le compagne ho cercato di carpire tutto quello che potevo. Europeo? Al momento sto vivendo un periodo di riabilitazione, il mio obiettivo è arrivare al meglio nella prossima stagione”.

