Inter, Marotta: "Dobbiamo ridurre il calendario e i club in A, vi spiego"

Alla vigilia della sfida di Champions League, Beppe Marotta ha rilasciato un'intervista ai microfoni del The Athletic. Oltre a parlare dell'incontro, il presidente dell'Inter ha affrontato anche il discorso relativo al calendario considerato troppo fitto di impegni che non lasciano tempo e tregua alle squadre per riposare e preparare al meglio ogni partita. Queste le sue considerazioni: "È importante che ci uniamo per ridurre leggermente il calendario calcistico. Giocare 60 partite all'anno è difficile. A mio avviso, il primo passo in Serie A dovrebbe essere quello di ridurre il numero di squadre da 20 a 18, come hanno fatto la Bundesliga (e la Ligue 1), e come sembrano essere considerati altri paesi. Ridurre la Serie A a 18 squadre e allineare meglio i calendari internazionali con la FIFA e le federazioni sarebbe un passo avanti".

