Juve, idea Inzaghi per il post Tudor: ma tutto dipende da Conte

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il valzer delle panchine è più bollente che mai. Quasi tutte le squadre di Serie A cambieranno guida tecnica, soprattutto nella parte alta. Tutto dipende da Conte: una volta sciolte le riserve, partirà l'effetto domino. Proprio da Napoli, oggi centro d'Italia dopo la vittoria dello Scudetto. Dato per partente da mesi, adesso sembra che il tecnico stia rivalutando la sua posizione e potrebbe rimanere a Napoli, pronto a competere per un altro Scudetto.

Un dietrofront inaspettato che lascerebbe la Juventus con il cerino in mano, ma c'è un'opzione alternativa al sapore 'derby d'Italia'. Stando a quanto riportato dal Messaggero, qualora Conte dovesse rimanere a Napoli, e quindi rifiutare la corte della Juve, i bianconeri potrebbero fare un tentativo per convincere Simone Inzaghi, attuale tecnico dell'Inter ma con il futuro in bilico tra Italia ed estero. Molto dipenderà dalla finale di Champions di sabato sera, ma John Elkann è pronto a chiamare il tecnico nerazzurro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.