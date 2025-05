Lazio, rientrano tutti dai prestiti: occhio a Floriani, mentre Fares potrebbe essere riscattato

RASSEGNA STAMPA - Mentre la Lazio lavora e attende per portare un nuovo tecnico sulla propria panchina, Formello si prepara a riaprire le porte per tutti quei giocatori in prestito di ritorno alla base. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, uno di questi è ovviamente Floriani Mussolini, reduce da una grande stagione alla Juve Stabia. Il terzino potrebbe essere aggregato alla prima squadra, ma prima il club deve parlarne con gli agenti che chiedono garanzie tecniche.

Il 2026 è anche l'anno della scadenza dei contratti di Mohamed Fares (rientra dal Panserraikos) e Dimitrije Kamenović (dall'Yverdon). Il primo potrebbe essere riscattato dai greci). Già tornato il classe 2006 Sana Fernandes dopo l’esperienza in Olanda con il Nac Breda. Castrovilli e Akpa Akpro, in prestito secco al Monza, saranno svincolati al termine di giugno.



Cataldi, Cancellieri e Marcos Antonio hanno il contratto fino al 2027. Sono attualmente a titolo temporaneo a Fiorentina, Parma e San Paolo, ma potrebbero essere riscattati. Per il primo serviranno quattro milioni, per il secondo invece 7. Ne occorrerebbero 5 invece al San Paolo per riscattare Marcos Antonio. Torneranno Gabriele Artistico (Cosenza), Valerio Crespi (Feralpi), Fabio Andrea Ruggeri (Salernitana) e Marco Bertini (Ascoli). Diego González rimane il prestito in Messico all’Atlas, con diritto di riscatto, fino al 31 dicembre 2025.

