Calciomercato Lazio | Ioannidis, ci prova anche il Bologna: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna fissa le sue priorità e si intreccia con la Lazio. "Prima di tutto l'attaccante", scrive Il Corriere dello Sport riguardo al futuro della formazione di Italiano, confermato in panchina. In orbita rossoblù infatti è rispuntato il nome di Fotis Ioannidis del Panathinaikos, centravanti seguito da tempo anche da Lotito e Fabiani.

Come successo un anno fa, ci riprova il Bologna. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il classe 2000 piace perché fa gol, sa gestire il reparto e sa sfruttare il gioco sugli esterni. La trattativa però non sarà semplice per nessuno, nemmeno per la Fiorentina che si sta provando a inserire. In Serie A è un duello a tre; in Europa la concorrenza potrebbe aumentare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.