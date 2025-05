WOMEN | Italia - Svezia, le formazioni ufficiali: due biancocelesti dal 1'

La Nazionale Femminile è pronta a scendere in campo per affrontare la Svezia, la sfida è valida per il penultimo turno di Nations League. Il calcio d'inizio del match è fissato alle 18:20 e nel frattempo i due commissari tecnici hanno reso note le scelte di formazione. Il ct Soncin ha deciso di affidarsi a centrocampo a Elisabetta Oliviero che completa il reparto insieme a Bonansea, Caruso, Giugliano e Severini e in attacco a Martina Piemonte che farà coppia con Sofia Cantore. Partirà invece, dalla panchina Eleonora Goldoni.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Italia (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Bonansea, Caruso, Giugliano, Severini, Oliviero; Cantore, Piemonte. A disposizione: Baldi, Durante, Bonfantini, Girelli, Piga, Beccari, Serturini, Goldoni, Schnatzer, Lenzini, Soffia, Cambiaghi. Ct Soncin

Svezia (4-3-3): Falk; Holmberg, Bjorn, Eriksson, Nilden; Angeldahl, Schroder, Zigotti Olme; Rytting Kaneryd, Blomqvist, Rolfo. A disposizione: Holmgren, Enblom, Andersson. Sembrant, Lundkvist, Janogy, Asllani, Jakobsson, Wangerheim, Ijeh, Bennison, Kullberg Ct Gerhardsson

