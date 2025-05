Calciomercato Lazio | Nuno Tavares, si valuteranno le offerte. E c'è già il sostituto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In attesa di scoprire il nuovo allenatore della Lazio, con l'addio di Baroni sempre più concreto, si aprono i discorsi sul mercato. In particolare in uscita, con la società che è intenzionata ad ascoltare offerte per diversi suoi calciatori. Su tutti quelle per Nuno Tavares, riscattato in anticipo dall'Arsenal.

Il portoghese, come riportato da Il Corriere dello Sport, può essere già venduto nella finestra extra di mercato dall'1 al 10 giugno resa disponibile per tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale per club e non solo. La Lazio valuterà le proposte che arriveranno, sono già stati fatti diversi sondaggi nonostante i tanti infortuni che ha avuto il terzino.

Come prima scelta per sostituirlo, in caso di addio, Junior Firpo è davanti a tutti. Difensore del Leeds appena promosso in Premier League, classe 1996: ha il contratto in scadenza a giugno.

