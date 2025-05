Fiorentina, Fattori: "Al posto di Palladino vedrei bene Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore caldissime per quanto riguarda alcune panchine di Serie A. Al momento la decisione più clamorosa è senza dubbio quella di Palladino che, nonostante un rinnovo fino al 2027, ha deciso di lasciare il club. Sul tema, e sul possibile sostituto, ecco le parole di Sauro Fattori ai microfoni di TMW Radio.

"Sono rimasto esterrefatto. È un pandemonio qui, tutte le squadre sembrano cambiare. È una cosa mai accaduta. La Fiorentina mi sembrava quella più a posto. Palladino aveva avuto fiducia dalla società, non capisco ora questo. O è successo qualcosa tra di loro, che non diranno mai, oppure viene a mancare l'etica da parte degli allenatori. Non c'è più limite a nulla e non va bene. Siamo alla follia".

"Sostituto? È un disastro. Sarri non ha un gran mercato, può darsi che magari cerchino lui per far dimenticare Palladino. Credo che avrà un moto d'orgoglio anche la presidenza dopo quanto accaduto. Io preferirei Baroni, perché la Fiorentina ha quel livello di allenatori".

