Napoli, senti Buffon: "Conte? Il fatto che non sia intervenuto conferma..."

L'ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport a margine dell'evento di presentazione dei 100 candidati al Golden Boy:

"A differenza di molti di voi non sono e non ero così convinto che lasciasse sicuramente Napoli. Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire immediatamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie future o competizione. Il fatto che lui non abbia dichiarato ancora niente, conferma ciò che pensavo. Lui è un grandissimo allenatore e il profilo perfetto per le situazioni che stanno vivendo certe squadre lo dice la sua storia, penso".

