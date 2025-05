Valentini sicuro: "La Lazio è stata una delusione. E mi dispiace per Baroni"

Antonello Valentini non ha apprezzato il finale di stagione della Lazio. Con la sconfitta contro il Lecce all'ultima giornata, la squadra di Baroni ha chiuso al settimo posto in campionato e fuori dalle coppe europee il prossimo anno. Ai microfoni di TMW Radio ha espresso il suo pensiero sui biancocelesti e sul futuro in panchina. Di seguito le sue parole.

"La delusione è sicuramente la Lazio, che aveva ambizioni diverse, mi dispiace sinceramente per Baroni perché ha fatto un ottimo campionato gestendo la squadra al meglio, ma è mancato all’ultimo gradino. La sconfitta in casa col Lecce grida vendetta avendo giocato in superiorità numerica per un tempo quando sarebbe bastato un pareggio. Adesso si scatena il toto-allenatori, c’è un valzer di allenatori in vista che può ribaltare la situazione in molte società”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.