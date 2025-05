Davide Ancelotti chiede a Modric di seguirlo ai Rangers: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

"Sta attualmente trattando con una squadra europea. Quindi ho pensato fosse giusto che non venisse qui. Se troverà squadra, gli augurerò il meglio. Altrimenti può tornare da noi in qualsiasi momento". Così Carlo Ancelotti ha dichiarato l'inizio di un nuovo capitolo della vita di suo figlio, Davide, sulla panchina di un club del Vecchio Continente e nei panni di capo allenatore dopo i vari apprendistato tra Bayern Monaco, Real Madrid, Napoli ed Everton.

Stavolta Davide Ancelotti vuole lasciare il proprio segno creando un proprio staff tecnico che sarebbe composto da cinque o sei specialisti, ognuno focalizzato su un’area specifica del gioco. Secondo quanto riportato dalla BBC, le ultime conversazioni avute con i Rangers per il ruolo di allenatore sono andate bene e questa settimana dovrebbe arrivare la decisione definitiva da parte del club scozzese.

E non sorprende, secondo il media inglese, che un giocatore di caratura mondiale come Luka Modric possa pensare di raggiungerlo ai Rangers eventualmente: infatti il tecnico di 36 anni, qualora venisse scelto come nuovo allenatore, avrebbe chiesto al centrocampista croato di raggiungerlo a Glasgow. Il Pallone d'Oro non ha detto di no, questo dimostra l'impatto di Ancelotti junior per la fiducia trasmessa ai giocatori.