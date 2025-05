Lazio, la lettera di Tommaso Paradiso a Lotito: "Se fosse laziale farebbe un passo indietro"

La delusione per il modo in cui è terminata questa stagione calcistica della Lazio è tanta. Un amaro in bocca lasciato a tanti, anzi tutti i tifosi, che sognavano sicuramente un finale diverso. Tra questi c'è anche il lazialissimo Tommaso Paradiso, cantautore italiano ed ex frontman dei Thegiornalisti, che mai ha nascosto, anzi ha portato sempre altissima la sua fede.

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ha voluto pubblicare una sua lettera, indirizzata alla società: "Il tifoso della Lazio ha capito che non può più sognare", ha scritto. Ha voluto anche dire la sua sulle "mancate economie" del club, il quale, come procede, "si mantiene esclusivamente attraverso il portafoglio del tifoso".

Paradiso parla di una gestione che mai "accarezza" il suo popolo, che invece vive una guerra continua con un patron presuntuoso. Ribadisce poi che il tifoso della Lazio è stanco di fare un passo avanti e tanti indietro, di non sentirsi mai nella possibilità di vincere. Chiude con un messaggio diretto a Lotito:

"Caro Presidente, se lei fosse davvero laziale dovrebbe fare un passo indietro e permettere a decine di migliaia di tifosi di respirare un’aria nuova".

