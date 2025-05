Cannavaro: "Ritorno Sarri - Lazio? Se lo fai è perché sei stato benissimo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La girandola di panchine in Serie A è ufficialmente iniziata e non è da escludere che, per alcuni club, sia l'ora dei grandi ritorni. Da Conte alla Juve fino a Maurizio Sarri alla Lazio dopo poco più di un anno dal suo esonero.

Sul tema ha detto la sua anche l'ex calciatore Fabio Cannavaro raggiunto dai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dei 100 nomi candidati alla vittoria del Golden Boy: "I ritorni sono una mossa rischiosa? Il rischio c'è, ma parliamo di società importanti. E se torni è perché sei stato benissimo. Però ricominci da zero e ti rimetti in gioco, preparando una stagione intera".

