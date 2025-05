Lazio, i tifosi vogliono solo Sarri: la richiesta a gran voce sui social

TUTTOmercatoWEB.com

Un clamoroso ritorno che potrebbe diventare realtà. La Lazio e Maurizio Sarri, insieme ancora una volta. Baroni ormai è a un passo dall'addio, sembra manchi solo l'ufficialità. Per questo la società biancoceleste sta pensando di richiamare il tecnico toscano, che a marzo 2024 aveva dato le sue dimissioni. I tifosi, dal canto loro, hanno già scelto.

Sui social, in particolare su X, si legge solo il nome del Comandante, oltre a milioni di sigarette. Come successo nel momento del suo primo arrivo, nell'estate del 2021, tantissimi utenti stanno condividendo l'emoji. L'operato di Sarri è ancora vivo nei ricordi del popolo laziale, che ora invoca a gran voce il suo ritorno. Per tutti sembra essere l'unico capace di poter risollevare la Lazio e di poterla riportare in alto dopo il secondo posto di due anni fa. La società ha fatto la sua offerta, lui sta riflettendo. Sono ore di attesa, di valutazioni, di ragionamenti. Non per i tifosi, però, che hanno ben chiaro l'allenatore che vogliono sulla panchina biancoceleste.

