Ex Lazio | Luiz Felipe - Marsiglia, è già finita: si avvicina l'addio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra già essere arrivata al capolinea l'avventura di Luiz Felipe al Marsiglia. L'ex difensore della Lazio, arrivato a gennaio da svincolato, non ha convinto De Zerbi: per questo, come riportato da L'Equipe, può lasciare il club già in estate. L'idea della società sarebbe quella di arrivare a un accordo tra le parti così da risolvere all'unanimità il contratto del centrale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.