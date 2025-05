Fiorentina, Sella sulle dimissioni di Palladino: "Una sorpresa per tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

Colpo di scena in casa Fiorentina con le dimissioni a sorpresa del tecnico Palladino con la società viola che sta tentando di convincere l'allenatore a rimanere. Sulla questione ecco il parere di Ezio Sella ai microfoni di TMW Radio.

"È stata una sorpresa. Fino a ieri, per quello che avevo letto, i dirigenti della Fiorentina lo avevano confermato e programmato il mercato. Mi sorprende questa decisione. Ma non sappiamo quale sia stata la motivazione che ha spinto Palladino a dare le dimissioni. Magari qualche discussione sui programmi futuri, ma sicuramente è una cosa anomala. Prima la conferma, poi le dimissioni. È una sorpresa per tutti, ma è vero, la piazza di Firenze non è molto propensa per Palladino, ma ha fatto bene al primo anno, in una piazza dove c'è pressione".

