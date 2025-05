Fiorentina, clamoroso Palladino: vuole dimettersi, ma la società prova a farlo restare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Incredibile ciò che sta succedendo in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2027, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso. La società viola starebbe provando a convincerlo a restare per proseguire il progetto iniziato in estate. Lavori in corso, si cerca di ricucire lo strappo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.