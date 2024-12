Immobile spiega: “Lazio, ho un solo rimpianto. Non sono riuscito a...”

Ciro Immobile, durante la sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky, ha rivelato il suo unico rimpianto sul suo trasferimento che, come si può immaginare, è legato ai tifosi biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole: "Il mio unico rammarico è non aver salutato i tifosi. Come tutte le storie c’è un inizio e una fine: sarebbe stato bello poter condividere un bel finale insieme, non è detto che un addio non possa avvenire con un sorriso o con gioia. Sarebbe stato come un arrivederci tra due amici che prendono due strade diverse. Quello mi è rimasto sul groppone”.