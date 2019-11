Inaugurazione Lazio Style, Adekanye e Patric ringraziano i tifosi - FOTO

Come anticipato, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Lazio Style a Valmontone, Patric, Adekanye e Lazzari hanno incontrato i tifosi presenti. Serie infinita di foto ed autografi per i tre calciatori biancocelesti, che hanno ricevuto così una buona dose di affetto ed entusiasmo da utilizzare nel prosieguo del campionato. A qualche ora dal termine dell’evento, lo spagnolo ex Barcellona ha pubblicato un post su Instagram, ringraziando i sostenitori presenti: “Grazie a tutti per essere venuti, sempre bello trovarvi”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del talento classe ’99: “Grazie ai tifosi che abbiamo incontrato, è stato un grande onore”.

