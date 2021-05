Infortunio muscolare in casa Napoli: Gattuso perde uno dei suoi pilastri

Gattuso perde una pedina fondamentale in questo rush finale di campionato. Il Napoli dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly. Come sottolineato dal club partenopeo, il difensore ha riportato un infortunio muscolare al gastrocnemio mediale della gamba destra dopo il match casalingo contro il Cagliari. Ancora da valutare i tempi di recupero per il senegalese. Di seguito il comunicato: "La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con torello e seduta aerobica. Successivamente seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo. Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie".