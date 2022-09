Inghilterra, Rice: "L'Italia ha sfruttato la sua unica occasione, siamo delusi"

TUTTOmercatoWEB.com

Bella vittoria quella di ieri per l'Italia di Roberto Mancini che ha battuto l'Inghilterra grazie a una perla di Raspadori. Per gli inglesi il ko di San Siro vale la retrocessione nella serie B della Nations League. A tal proposito il centrocampista del West Ham Declan Rice ha detto la sua: "Perdere chiaramente è una delusione, ogni torneo a cui partecipiamo vogliamo vincerlo. Non credo comunque che la serata di questa sera (ieri, ndr) sia andata così male. Abbiamo controllato bene il gioco, specie nel primo tempo, siamo entrati in area ma ci è mancata incisività. L'Italia ha avuto una chance e ha segnato. Ma bisogna stare tranquilli, lo vedo dopo ogni allenamento. C'è tutto per far sì che ci divertiremo, credetemi".