Insigne, tra i motivi dell'approdo al Toronto spunta Immobile: i dettagli

Lorenzo Insigne ha abbandonato Napoli per accettare l'offerta del Toronto. Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha svelato un retroscena per quanto riguarda questa scelta presa dall'attaccante: "L'attaccante ora al Napoli, a partire dal primo giorno di luglio, sarà in Mls, una casa nuova in Canada e un’altra a New York, insieme all’amico Immobile. Perché nasce proprio così, per un investimento immobiliare consigliato dal compagno di Nazionale Ciro, il feeling con Lino Di Cuollo, ex vice presidente per una vita della Lega Calcio americana e oggi consulente del ricchissimo club canadese, di mestiere specialista in affari che riguardano case".

ADDIO - "Tutto nasce quindi per un motivo non legato strettamente al mondo del calcio - ha aggiunto il giornalista - Un'occasione, quella che si è presentata a Lorenzo Insigne, che il Magnifico non ha potuto rifiutare. Non solo i tanti milioni offerti, Toronto è anche il percorso giusto per non sfidare più il Napoli da avversario in Serie A o in Europa. Non c'erano margini per restare. Dalla causa per il famoso ritiro “indesiderato”, il rapporto è diventato sempre più glaciale, sfociato in saluti forzati per mesi e offerte di rinnovo recapitati solo dopo l’Europeo vinto e per di più al ribasso rispetto all’ingaggio percepito attualmente".