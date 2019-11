Insulti a Balotelli, aperta inchiesta per discriminazione razziale

Dopo i cori razzisti contro Balotelli in Verona - Brescia è stata aperta un'inchiesta per discriminazione razziale in violazione della legge Mancino. L'accusa è al momento contro ignoti ma si stanno identificando i tifosi che hanno gridato insulti. La polizia ha gia depositato una informativa in procura. I cori sono stati "chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità", ma dopo di questi "si sono levati, da parte dei tifosi assiepati nell'attigua 'curva sud', cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso". Le motivazioni del giudice sportivo fanno proprie le indicazioni del rapporto della procura Figc, e sottolineano che la decisione di chiudere per un turno senza condizionale il settore della curva dello stadio Bentegodi sia stata presa "impregiudicata ogni attività d'indagine in corso per l'individuazione dei responsabili".