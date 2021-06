Inter, Bergomi: “Spero che Milinkovic raggiunga Inzaghi all’Inter”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in cui analizza e commenta il passaggio di Simone Inzaghi dalla Lazio al club nerazzurro. Di seguito le sue parole: "Conosco bene Simone perché, quando io allenavo l’Atalanta, lui era nella giovanili della Lazio. In Inzaghi vedevo la passione e la voglia di arrivare a fare l’allenatore. È un segno di continuità, è giusto andare a prendere un allenatore come lui dopo Conte. Bisogna vedere come andrà il mercato, ma per me è stata una decisione corretta da parte dell'Inter. Un giocatore della Lazio che vorresti all'Inter? Milinkovic-Savic, è molto fisico e cambiando ambiente secondo me troverebbe nuovi stimoli".