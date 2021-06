Inter, ecco Calhanoglu: sarà il nuovo Luis Alberto di Inzaghi

Hakan Calhanoglu è pronto a sbarcare all' Inter, dopo la parentesi di 4 anni al Milan. Il nuovo allenatore ex Lazio, Simone Inzaghi ha chiesto espressamente il turco come nuova mezz'ala dopo quanto accaduto a Eriksen. Il tecnico piacentino è pronto a regalare all'ex numero 10 del Milan un ruolo alla Luis Alberto. L'Inter ha offerto un triennale che lo porterà a guadagnare piu di 5 milioni a stagione. Cifre non diversissime da quelle che gli offriva la sua ormai ex squadra, ma che hanno convinto il calciatore ad accettare la causa nerazzurra. Decisivo per l'operazione l'intervento dell'ex tecnico laziale. L'idea di Simone Inzaghi è quella di usare il turco in un 3-5-2 come mezz'ala sinistra come faceva il Mago spagnolo in biancoceleste. Staremo a vedere se i risultati saranno gli stessi. Dopo un deludente Europeo, l'ex Milan vuole rilanciarsi e per farlo ha sposato il progetto dei campioni d'Italia.