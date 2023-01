Inter, galeotto fu l’acquisto di Correa: ora il club è con le mani legate

TUTTOmercatoWEB.com

La situazione in casa Inter non è delle migliori, soprattutto dopo la sconfitta subita contro l’Empoli. L’evento si è verificato in coincidenza del ritorno in campo di Correa, tanto desiderato da mister Inzaghi che però si è di fatto rivelato un flop. L’argentino non convince, i tifosi non sono soddisfatti delle sue prestazioni tanto da aver preso una posizione netta nei suoi confronti: vorrebbero vederlo lontano da Milano. La questione però è molto più ingarbugliata, tutto è legato all’aspetto economico. Come riporta Libero, gli otto milioni di euro spesi per il prestito annuale senza alcun diritto di riscatto di Lukaku hanno un peso specifico sul bilancio, a questi poi vanno aggiunti gli undici dell’ingaggio. Soprattutto alla luce delle circostanze che hanno condizionato la sua stagione. Il carico da cento lo mette l’ex biancoceleste, con quella valutazione di 30 milioni che lo rende invendibile. La mancata partenza dell’attaccante ha reso impossibile l’arrivo di Dybala che si sta mostrando indispensabile per la Roma. Ora, per i nerazzurri, l’unico modo per liberarsi dell’ex biancoceleste è quello di operare una minusvalenza che però non si può permettere. Il club dunque, è con le mani legate.

