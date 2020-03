Inter - Getafe, il pres. Angel Torres: "Non andremo a Milano"

Giovedì sera alle ore 21 è in programma Inter - Getafe, ottavo di finale d'andata di Europa League. La partita però potrebbe rimanere soltanto sulla carta, come fanno capire le parole del presidente degli spagnoli Angel Torres Sanchez. Ai microfoni di Onda Cero ha dichiarato: "Non andremo a Milano per giocare contro l’Inter. Saremo eliminati, perderemo la partita a tavolino. Ma non fa niente. Non sarò colui che si assumerà di correre un rischio così alto come questo di andare in una città dove il contagio è molto alto". La richiesta alla Uefa è di trovare una sede alternativa, ma dal massimo organismo europeo del calcio non arriva nessuna risposta.