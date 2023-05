Inter, Inzaghi esagera: "Con l'Atalanta più importante che col City"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Sono molto soddisfatto e contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché quella di stasera era forse la più importante delle ultime che abbiamo giocato". Così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, commenta a Sky Sport la vittoria contro l'Atalanta in campionato che vale l'approdo alla prossima Champions League. "Dopo la Fiorentina erano tutti molto stanchi ma onore a questo gruppo che mi sta dando tantissime soddisfazioni, abbiamo ascoltato poco e lavorato molto. Questa gara per la società era forse anche più importante della finale di Champions stessa. Se pensiamo a dove eravamo fino a qualche giornata fa abbiamo fatto un grandissimo recupero che ci ha consentito di qualificarci con una giornata di anticipo", ha aggiunto. "Ora dobbiamo recuperare energie, cercando di ritrovare qualche infortunato. Speriamo di riavere Correa, Skriniar e anche Mkhitaryan per il 10 giugno", ha concluso.