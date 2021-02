Inter - Lazio, la carica social di Correa: "Voglia di domenica" - FOTO

Mancano due giorni alla sfida di Serie A tra Inter e Lazio, e tra i biancocelesti c'è voglia di tornare in campo per collezionare, magari, il settimo successo consecutivo. Lo confermano le parole di Joaquin Correa, che su Instagram ha condiviso un'immagine che lo ritrae nella sua tipica esultanza stile NBA. Il 'Tucu' ha accompagnato lo scatto con un breve messaggio, che fa ben comprendere la carica del gruppo di Simone Inzaghi in vista del big match: "Voglia di domenica".

Inter - Lazio, il punto sui diffidati: quattro giocatori rischiano la Sampdoria

Lazio, Luiz Felipe conta i giorni: "Lavoro per tornare più forte" - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE