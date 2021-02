Inter - Lazio, il punto sui diffidati: quattro giocatori rischiano la Sampdoria

Si avvicina l'impegno di campionato contro l'Inter, altro crocevia importante nella stagione della Lazio in Serie A. Nel match di San Siro i biancocelesti dovranno però fare attenzione alle ammonizioni, visto che al momento hanno tra le loro fila ben quattro diffidati: si tratta di Caicedo, Escalante, Fares e Hoedt, che se dovessero rimediare un giallo salterebbero per squalifica la gara successiva di campionato contro la Sampdoria. Anche l'Inter da parte sua, nonostante non abbia squalificati, ha dei giocatori importanti che dovranno prestare particolare attenzione perché diffidati, e cioè Barella, Bastoni e Brozovic. Un fattore che potrebbe influenzare le prestazioni di questi calciatori.