Inter - Lazio, le immagini della partita a San Siro de Lalaziosiamonoi.it

All'Inter basta il solo gol di D'Ambrosio per conquistare i tre punti. Difficile da accettare, dopo le tante conclusioni non concretizzate dalla Lazio, vuoi per errori sulla conclusione, vuoi per un Handanovic in formissima tra i pali. La squadra di Antonio Conte inanella la quinta vittoria del campionato, restando sola in vetta della classifica di Serie A. Di seguito, la partita a San Siro negli scatti de Lalaziosiamonoi.it.